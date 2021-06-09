В Дагестане арестовали сына бывшего спикера парламента

В Дагестане арестован депутат Народного собрания республики Даниял Шихсаидов, который приходится сыном бывшему председателю парламента Хизри Шихсаидову. Его подозревают в избиении другого депутата, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошёл 1 июня. На потерпевшего Айнутдина Зайнутдинова напали у входа в здание Профсоюзов в Махачкале два человека. Одним из них был Шихсаидов, а личность другого пока не установлена. Неизвестный ударил депутата по голове и повалил на землю, а сын экс-спикера нанёс удар по голове, когда парламентарий пытался подняться. После нападения потерпевший был госпитализирован.
Собеседник агентства
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что в Бурятии местного депутата Баира Жамбалова приговорили к шести годам и одному месяцу колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 17-летняя студентка. Кроме того, его на два года лишили водительских прав.