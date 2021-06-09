В Дагестане арестовали сына бывшего спикера парламента

https://static.news.ru/photo/f6c0230e-c9d3-11eb-aa5e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане арестован депутат Народного собрания республики Даниял Шихсаидов, который приходится сыном бывшему председателю парламента Хизри Шихсаидову. Его подозревают в избиении другого депутата, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошёл 1 июня. На потерпевшего Айнутдина Зайнутдинова напали у входа в здание Профсоюзов в Махачкале два человека. Одним из них был Шихсаидов, а личность другого пока не установлена. Неизвестный ударил депутата по голове и повалил на землю, а сын экс-спикера нанёс удар по голове, когда парламентарий пытался подняться. После нападения потерпевший был госпитализирован.

Собеседник агентства добавил , что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда средней тяжести человеку). Шихсаидову грозит до трёх лет лишения свободы.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Бурятии местного депутата Баира Жамбалова приговорили к шести годам и одному месяцу колонии-поселения за ДТП, в результате которого погибла 17-летняя студентка. Кроме того, его на два года лишили водительских прав.