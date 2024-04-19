В Дагестане анонсировали новые задержания по делу о хищении 2,8 млрд рублей РИА Новости: в «Дагэнерго» идет глобальная чистка по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Дагестана продолжат задержания работников «Дагэнерго» по делу о масштабных хищениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства добавил, что в компании идет «глобальная чистка».

Сообщается, что сейчас в рамках дела обвиняемыми проходят 26 человек, в том числе директор «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев. По версии следствия, в регионе была организована преступная группа, а ущерб от ее действий оценивается в 2,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что суд арестовал девять новых фигурантов дела о хищениях в «Дагэнерго». Известно, что до этого полицейские задержали еще 17 человек. Среди подозреваемых числятся как действующие сотрудники компании, так и бывшие, а также работники подрядных организаций.

До этого Советский районный суд Махачкалы информировал, что директор «Дагэнерго» — филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — Магомедхабиб Мухумаев, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Следователи выясняют причины завышения объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использования ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии на объектах компании на территории Дагестана.