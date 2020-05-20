В Дагестан для борьбы с COVID-19 приехали врачи ведущих федеральных центров

https://static.news.ru/photo/814422a0-9abe-11ea-9e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravrd.ru

Группа из шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Представители ведущих федеральных центров встретились с региональным министром здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым. Во время беседы был выработан план предстоящих действий.

Инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций окажут организационную, лечебную и консультативную помощь сразу по нескольким направлениям. В первую очередь приезжие медики совместно с дагестанскими коллегами посетят медучреждения Дербента, — говорится в сообщении на сайте Минздрава Дагестана.

Как писал NEWS.ru, Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно социальных объектов, из-за распространения коронавирусной инфекции.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).