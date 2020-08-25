В ЦВО назвали причину пролёта военной авиации в небе над Екатеринбургом

https://static.news.ru/photo/511b353a-e6e2-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военная авиация летала над Екатеринбургом 25 августа по причине подготовки к военно-техническому форуму «Армия-2020», следует из сообщения пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

В программу форума включён, помимо статического, также и динамический показ, в ходе которого будут показывать розыгрыши отдельных элементов боевых эпизодов... 25-26 августа запланировано проведение тренировок динамической составляющей форума, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад местное издание E1.ru проинформировало, что пролёт военных самолётов в небе над Екатеринбургом напугал горожан. Так, авиация была замечена в разных районах города — на Сортировке, Елизавете, в Академическом, а также в коттеджном посёлке «Ромашкино».

Мероприятие пройдёт с 27 по 29 августа на территории Свердловского полигона.

Ранее NEWS.ru писал, что холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) и МЧС РФ на полях форума «Армия-2020» подписали контракт на поставку первого тяжёлого вертолёта Ми-26Т2. Машина является модернизированной версией Ми-26Т.

Она получила новый радиоэлектронный комплекс оборудования, позволивший сократить экипаж до трёх человек. Ми-26Т2 способен работать в сложных погодных условиях, в любое время суток.