В Чёрном и Азовском морях выявили рост «чернобыльских» радионуклидов

В Чёрном и Азовском морях фиксируется периодическое повышение концентраций радионуклидов аналогичных чернобыльской зоне.
Как уточняют исследователи севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН, вещества могли попасть в моря через реку Днепр. Так, химические замеры проводились на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий». Повышение концентрации радионуклидов было зафиксировано в Каркинитском заливе Чёрного моря и южной части Азовского моря,
Такие же вещества были обнаружены в воде Северо-Крымского канала. По мнению учёных, они могли попасть туда в растворённой форме из зоны у Чернобыльской АЭС по каскаду Днепровских водохранилищ. После того, как Украина перекрыла водоснабжение Крыма, регион смог избавиться от поступления новых доз радиации.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина может возобновить подачу воды в Крым для населения, но не для военных и предприятий, заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кравчук.
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