В Чувашии создадут Ассоциацию мастеров по лозоплетению

Фото: Пресс-служба фестиваля лозоплетения «Ива-Дивная»

В ходе заседания министра экономразвития республики Чувашия Дмитрия Краснова с мастерами народных и художественных промыслов была озвучена идея создать Ассоциацию мастеров по лозоплетению. Присутствовавшие на встрече ремесленники принимали участие в фестивале лозоплетения «Ива-Дивная», а также снялись в сериале «За Промыслом», пишет INFOX.ru.

Эта информация была озвучена в процессе заседания министра экономразвития республики с мастерами народных и художественных промыслов. Мастера участвовали в фестивале лозоплетения «Ива-Дивная», а также снялись в качестве героев сериала «За Промыслом», — пишет издание.

В данный момент мастера лозоплетения планируют создать собственную некоммерческую организацию, а также заручиться финансовой поддержкой на старте. Ремесленники планируют развивать свое мастерство в Чувашии, а после — выйти на более широкий рынок.

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