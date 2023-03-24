Следователи в Чувашии нашли мясо, которое стало источником сибирской язвы, сообщает местный СК. Мясо продал житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа республики.
Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия, — говорится в сообщении СК.