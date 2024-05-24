В Чувашии грабитель убил и сжег семейную пару, а после сам вылетел в кювет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В селе Алтышево Республики Чувашия задержали мужчину, который ограбил, убил и сжег местных жителей, а после скрылся на их автомобиле с места преступления, но машина вылетела в кювет, передает пресс-служба управления СКР региона. Выручить от двойного убийства с поджогом он смог 600 тысяч рублей.

17 мая 2024 года подозреваемый ворвался в дом к жителям села Алтышево, где застрелил супругов, а затем с целью сокрытия следов преступления поджег дом потерпевших, предварительно похитив денежные средства в сумме около 600 тысяч рублей, и на их автомобиле скрылся. Однако, не справившись с управлением, съехал в кювет и бросил машину, закопав рядом орудие преступления, — рассказали в СК.

После силовикам удалось отследить подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Собранный на месте ДТП биологический материал также подтверждает причастность мужчины к преступлению.

Утром 11 марта в поселке Красносельское под Выборгом сгорел дом, на пепелище которого были обнаружены три трупа. Дом по решению суда должны были снести как незаконную постройку именно в этот день. По предварительным данным, проживавший в доме 47-летний мужчина поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой.