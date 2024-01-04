В Чувашии 15 человек оказались в больнице после ДТП с автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики госпитализировали 15 человек после ДТП с участием автобуса в Чувашии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Авария произошла в среду, 3 января, когда пассажирский автобус следовал из Нижнего Новгорода в Тольятти.

Во время движения водитель пассажирского транспортного средства потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В салоне автобуса находились 40 человек.

Медики госпитализировали 15 пострадавших в ДТП. 11 из них доставлены в Алатырскую центральную районную больницу, еще четверо — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр, — сообщили в ведомстве.

После оказания медпомощи 14 пассажиров отпустили домой. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще два человека погибли.

В Казахстане двое спасателей погибли при падении автобуса с пассажирами в воронку. Инцидент произошел в месте обвала на территории шахты АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области.

В Бурятии микроавтобус с 12 пассажирами опрокинулся на трассе. Авария произошла в Баргузинском районе республики в двух километрах от населенного пункта Душелан, пострадали три человека.

В Южно-Сахалинске пьяный водитель врезался в автобусную остановку. В результате аварии две женщины погибли на месте, мужчина и ребенок 10 лет получили различные травмы — их госпитализировали.