В Читинском зоопарке пьяные работники выпустили пуму

Фото: unsplash.com

В Читинском зоопарке два работника, предварительно выпив, выпустили из клетки пуму. Пока животное пытались поймать, оно поцарапало одного из сотрудников, рассказал «МК в Чите» директор зоопарка Вадим Костенников. В итоге выпустившего пуму работника уволили, а второго наказали. По факту случившегося началась проверка.

Пуме чуть больше года. Животное поместили к себе на место, чтобы жить, функционировать и показывать себя людям. Тот работник, который выпустил животное, — уволен, а тот, который пытался ловить, будет наказан. Идёт служебная проверка, — рассказал директор.

Костенников добавил, что оба сотрудника были нетрезвые, при этом один из них работал в секции парнокопытных животных, и что он делал рядом с вольером с хищниками — непонятно.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее сообщила, что спасенный медведь с острова Диксон никогда не сможет самостоятельно ходить. По ее словам, операция пострадавшему, предположительно, от рук браконьеров не поможет, но ситуацию немного поправят физиотерапия и плавание.