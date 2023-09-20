В Чите вынесен приговор мужчине, ударившему ножом двухлетнюю девочку Житель Читы получил шесть лет колонии за ранение ножом двухлетнего ребенка

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Черновский районный суд Читы приговорил 38-летнего местного жителя, ударившего ножом двухлетнего ребенка, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на информацию пресс-службы суда. Кроме этого, осужденный должен будет выплатить матери девочки 500 тысяч рублей компенсации.

Как пишет издание, инцидент произошел в конце ноября прошлого года. В ходе распития алкоголя у мужчины с сожительницей возник конфликт. Осужденный, осознавая, что женщина держит на руках ребенка, тем не менее «решил ее припугнуть», достал нож и ударил им девочку в область грудной клетки.

Ребенок остался жив, уточняет издание. В суде мужчина отрицал свою вину, однако был приговорен к реальному сроку лишения свободы и компенсации морального вреда.

Ранее в подмосковных Химках пьяный мужчина зарезал гулявшего с женой прохожего. Нетрезвому гражданину не понравилось, что ему сделали замечание за его поведение. Подозреваемого задержали на месте происшествия прибывшие на вызов полицейские. Уточняется, что он является уроженцем Краснодарского края.

Также в Москве мужчина получил ножевое ранение в ходе потасовки у станции метро «Котельники». Пострадавшего ударили в область поясницы. Мужчина был госпитализирован.