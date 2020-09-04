В Чите военного приговорили за двойное убийство к исправительным работам

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Житель Читы, военнослужащий Павел Торов, совершивший жестокое убийство двух человек, был приговорён к полутора годам исправительных работ.

Отмечается, что замкомандира взвода Торов повздорил с соседом по общежитию и его другом. Взялся за нож, нанёс одному 26 ударов, другому — 14. Мужчины погибли. Защита Торова утверждала, что это самооборона, сообщает Mash.

Вдова одного из погибших была шокирована таким решением суда и пообещала подать апелляцию на слишком мягкий приговор. Кроме того, она намерена обратиться в СК РФ и к губернатору Забайкальского края.

По её словам, дело не было до конца расследовано, поскольку военные не хотели широкой огласки. Свидетелей, которые видели, как Торов убивал, попросту проигнорировали.

Как писал NEWS.ru, 53-летний житель города Воскресенска Московской области Владислав Воробьёв убил свою супругу — воспитательницу младшей группы детского сада № 6 «Чайка».

Пьяный мужчина перелез через забор учреждения и зашёл в помещение младшей группы, где находились дети. Он несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений она скончалась, сообщает главное управление Следственного комитета по Московской области.