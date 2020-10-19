В Чите украли трубу для подачи кислорода больным коронавирусом

https://static.news.ru/photo/650e96e8-129f-11eb-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные украли 13 метров медной трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам с коронавирусом. Инцидент произошёл 12 октября в горбольнице № 1 в Чите.

По данным пресс-службы правительства Забайкальского края, в 19:30 аппараты ИВЛ подали сигнал о резком падении давления в системе подачи кислорода.

Поиск причины привёл к выявлению утечки спасительного газа: было похищено порядка 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус, где развёрнуто 200 коек и 150 из них подключены к кислородной разводке, — говорится в сообщении.

Пять пациентов, которым необходима бесперебойная подача кислорода, переведены в реанимацию другого корпуса. В результате происшествия никто не пострадал. Инженеры уже провели восстановительные работы. Все больные, нуждающиеся в кислороде, получают лечение в полном объёме. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, передаё т РИА Новости.

По данным оперативного регионального штаба, в крае за сутки COVID-19 выявили у 198 человек. С начала пандемии зафиксирован 9281 случай заболевания и 91 летальный исход.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19, заявил, что коронавирус вызывает у пациентов странные ощущения мёртвых участков в области горла. По его словам, дискомфорт сохраняется даже после выздоровления.