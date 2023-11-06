В Чите нашли тело мужчины, поругавшегося с женой Читинец ушел из дома после ссоры с женой, а через две недели был найден его труп

Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В Чите нашли тело мужчины, о пропаже которого 1 ноября сообщила в полицию его супруга, передает Telegram-канал Babr Mash. По ее словам, 22 сентября они поругались, после чего муж ушел из дома.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в трех километрах от села Танга. Как мужчина попал туда и кто его убил, выясняют следователи.

Ранее в Екатеринбурге была убита супружеская пара пенсионеров. Обоим убитым было по 85 лет. Сестра погибшей женщины отметила странное поведение майора, прибывшего на место преступления. Мужчина «слишком быстро» приехал на место преступления и даже назвал сумму, украденную из квартиры. В квартире не было следов разбоя, вещи были в порядке, кровать заправлена. При этом тела пенсионеров лежали рядом на полу у входной двери, как будто их специально туда положили, считает женщина.

В конце октября в Омске местная жительница обнаружила тела двух пенсионерок с колото-резаными ранами. Женщина пришла к знакомым в гости и обнаружила, что входная дверь в частный дом была не заперта. Войдя внутрь дома, она увидела тела дочери и матери 65 и 87 лет. По словам женщины, семья благополучная, алкоголем не злоупотребляла.