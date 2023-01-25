Глава муниципального предприятия в Чите попалась на крупной взятке Глава предприятия «Городские дороги» в Чите вымогала миллион рублей за заключение госконтрактов

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В Чите по подозрению в получении взятки в один миллион рублей задержана руководитель муниципального предприятия «Городские дороги» Лилия Кучина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Забайкальскому краю. Подозреваемая вымогала деньги за беспрепятственное заключение госконтрактов.

Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю выявлены и пресечены незаконные действия руководителя муниципального казенного учреждения городского округа Чита «Городские дороги», причастного к получению взяток в особо крупном размере. <...> Общая сумма незаконно полученных ею денежных средств составила более 1 млн рублей. По материалам краевого УФСБ по данному факту Следственным управлением СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

По информации Lenta.ru, у Кучиной проведены обыски и изъяты документы. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение.

Басманный районный суд Москвы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главе Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Андрею Тулупову. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями.

Ранее сообщалось, что экс-глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов получил девять лет колонии строгого режима за взятку в размере 280 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил, что обвиняемый обязан выплатить штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1,4 млн рублей.