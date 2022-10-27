В четырех селах Белгородского района ввели режим ЧС

Фото: t.me/vladimir_pertsev

Владимир Перцев (в центре)

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Белгородского района Белгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в четырех селах, заявил глава районной администрации Владимир Перцев. В своем Telegram-канале он написал, что режимы были введены в селе Красный Хутор, Наумовке, Новой Наумовке и Второй Наумовке. По его словам, в ближайшее время жителей населенных пунктов передислоцируют в безопасную зону.

Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место, — написал Перцев.

Он уточнил, что жители четырех населенных пунктов получат компенсации в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям направят выплаты в размере 15 тысяч рублей. Помимо этого, власти региона выделят по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Напомню, что в соответствии с областным нормативным актом жителям этих сел будет выплачиваться компенсация в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям — 15 тысяч. Кроме того, будет выделяться по 3 тысячи рублей на каждого ребенка на питание, — добавил Перцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской республиках. Президент напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал соответствующий режим и теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.