В челябинском груминг-салоне работала живодерка В Челябинске владельцы собак планируют жаловаться в полицию на жестокого грумера

Фото: Bettina Strenske/imago stock&people/Global Look Press

В Челябинске владелец местного салона для стрижки собак уволила сотрудницу, которая избивала животных во время сеансов, сообщает Telegram-канал SHOT. О произошедшем стало известно случайно, когда одна из клиенток увидела в окне салона, как грумер обращается с ее псом: бьет по голове расческой и грубо счесывает шерсть. Женщина сняла произошедшее на видео и опубликовала в Сети. Хозяйка организации отстранила девушку от работы, а после уволила.

Мама вспомнила, что сейчас надо оплачивать и идет за деньгами. Возвращаясь с деньгами, она видит [в окне салона] эту картину. Она тут же скинула мне это видео. Сейчас многие люди пишут, что с их питомцами поступили точно так же, — рассказала дочь хозяйки собаки Лилия Лодко.

Теперь владельцы избитых псов намерены пожаловаться в суд. Лодко заявила, что такие люди, как эта сотрудница, не должны контактировать с животными.

Ранее депутат Думы Братска Роман Кляйн опубликовал в соцсетях видео, на котором он закидывает в вольер к волкам живого поросенка. На видео он с улыбкой наблюдает, как хищники разрывают животное. Зоозащитники решили написать на него заявление в полицию.