Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов московского дела. Он пройдёт на проспекте Сахарова 28 сентября с 15:00 до 17:00.

Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Это значит, что 28 сентября мы проведём там митинг в поддержку жертв «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключённых, — сообщил в Telegram-канале...