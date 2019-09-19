https://static.news.ru/photo/3d791a50-dae1-11e9-9817-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В соцсетях появилась фотография меню из челябинского детского сада, согласно которому на ужин его воспитанникам была предложена соль. Сотрудница учреждения пояснила, что ужина в детсаду в этот день вообще не было, а «соль» в графе появилась из-за сбоя в программе.
В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество. В подобных случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа автоматически выдала «соль», — сообщили РИА Новости в детском саду.
Как писал News.ru, питание в школьных столовых во многом противоречит установленным нормам. К такому выводу пришли сотрудники Московского государственного университета технологий и управления, которые провели исследование в 500 школах нескольких федеральных округов: в Северо-Западном, Центральном и Сибирском. В частности, выяснилось, что масса четверти блюд в меню меньше положенной на 12, а то и на 25%. А сам рацион не сбалансирован: масса жиров и белков ниже нормы в среднем на 10%, а углеводов — выше на 23,7%.