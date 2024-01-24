В Челябинской области загорелась мебельная фабрика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области, огнем охвачена кровля здания, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара составляет 3600 квадратных метров.

Фабрика расположена в двух километрах от поселка Батуринский. В настоящее время пожар локализован. На месте работают более 60 спасателей, к тушению огня также привлечено 18 единиц специальной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о крупном пожаре на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах. В момент возгорания в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящий склад сняли на видео пассажиры самолета, летевшего в Петербург. Уточнялось, что склад выгорел полностью менее чем за два часа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в центре Челябинска загорелся торговый рынок. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Также пожар ранее произошел на территории одной из гимназий Новосибирска. По информации МЧС, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы, однако один мужчина погиб.