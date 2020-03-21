https://static.news.ru/photo/081ddf10-6b6b-11ea-a177-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На территории Челябинской области выявили первого местного жителя, заражённого коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил на своей официальной странице в социальной сети губернатор региона Алексей Текслер.

По слова главы области, заражённым оказался молодой мужчина из Миасса. Россиянин недавно вернулся из Испании. Пациента изолировали сразу после прибытия в Россию.

Как отметил Текслер, мужчина чувствует себя хорошо, болезнь протекает в лёгкой форме.

Мы были к этому готовы. Соблюдайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену, — написал губернатор в Instagram.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, умерли — 11 513, поправились — 91 096. В России зарегистрировано 255 случаев заражения инфекцией.

Как ранее писал NEWS.ru, оперативный штаб Московской области по противодействию распространению коронавируса заявил, что четверо жителей Реутова могут быть заражены. Пациенты находятся в изоляции, их анализы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.