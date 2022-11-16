В Челябинской области ребенок оказался на улице без обуви Четырехлетний мальчик пришел в банк Южноуральска по снегу без обуви

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Четырехлетний мальчик пришел в банк Южноуральска по снегу без обуви, сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. На его мать составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

По данным полиции, 15 ноября мать ребенка ушла за двумя младшими детьми в садик. Четырехлетнего сына она оставила дома с отцом, который в компании друга распивал алкоголь. В какой-то момент отец мальчика уснул, а его знакомый оделся и вышел на улицу. Ребенок последовал за ним, накинув на себя только куртку.

Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в отделение банка в соседнем доме и оставил там. Сотрудники финансовой организации вызвали скорую и полицию. Здоровью мальчика ничего не угрожает, — сообщили в полиции.

Ранее в Волгоградской области 13-летний мальчик утонул во время посещения аквапарка. Несчастный случай произошел в городе Волжском. Подросток был в аквапарке с родителями. Перед гибелью он договорился с отцом о том, что скатится с одной из горок, а тот должен был ждать подростка внизу. Однако в последний момент ребенок передумал и скатился с другой горки. Некоторое время спустя он был найден в бассейне без признаков жизни.