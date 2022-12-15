Осужденный напал с заточкой на конвоиров в зале суда в Челябинской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

40-летний осужденный за убийство Павел Волосов напал с заточкой на конвой в зале суда в Челябинской области, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД. В результате пострадали двое сотрудников полиции. Для пресечения противоправных действий стражи порядка применили огнестрельное оружие, ранив нападвшего. Сотрудники полиции были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции» полицейские применили огнестрельное оружие, — заявили в пресс-службе.

По сведениям Telegram-канала «112», Волосов попытался сбежать в тот момент, когда сотрудники полиции начали снимать с него наручники. Конвойный получил резаную рану головы, а его коллега — удар в шею, передает канал. Сотрудники органов правопорядка выстрелили в бедро нападавшего и задержали его.

В Москве сотрудники полиции ранее задержали мужчину, совершившего нападение с ножом в вагоне метро, сообщила пресс-служба МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в вагоне поезда, следовавшем от станции метро «Жулебино» в сторону «Котельников». 43-летний житель Подмосковья подошел к 22-летнему пассажиру подземки и выхватил у него телефон, после чего вытащил нож.

Отойдя от нападавшего на безопасное расстояние, пострадавший связался с машинистом по экстренной связи и сообщил о преступлении. По прибытии на станцию полицейские задержали грабителя.