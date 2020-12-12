В Челябинской области хулиганы избили сотрудника Росгвардии

https://static.news.ru/photo/5d40c23a-3d63-11eb-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Копейске Челябинской области группа хулиганов напала на сотрудника Росгвардии в алкомаркете. Они были задержаны полицией.

Инцидент произошёл, когда сотрудник Росгвардии вместе со своей женой делал покупки в магазине. При этом он был не при исполнении, сообщает РЕН ТВ.

Молодые люди, стоявшие в очереди в кассу, начали нецензурно выражаться и курить в помещении. Продавцы им сделали замечание, но хулиганы не отреагировали. Тогда росгвардеец попросил их покинуть магазин.

Когда сотрудник Росгвардии выходил из магазина, хулиганы напали на него и избили. Пострадавшего с многочисленными травмами увезли в больницу. Хулиганы были задержаны полиций. Идёт расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении.

Суд решил, что мужчина, обвиняемый в хулиганстве, будет находиться под домашним арестом. Ранее его уволили из полиции из-за этого инцидента.

Как писал NEWS.ru, простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.