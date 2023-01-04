В Челябинске завели уголовное дело против владелицы «резиновой» квартиры В Челябинске перед судом предстанет женщина, прописавшая у себя 31 иностранца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Челябинске выявили «резиновую» квартиру, где был фиктивно поставлен на учет по месту пребывания 31 иностранец. Пресс-служба УМВД сообщает, что владелицей жилого помещения оказалась 35-летняя местная жительница. Опрос соседей и осмотр квартиры подтвердили, что прописанные граждане в квартире не проживали.

Так называемую резиновую квартиру установили сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным полиции при проверке адресов с массовой постановкой на учет граждан, — говорится в сообщении ведомства.

Всех мигрантов сняли с учета по этому адресу, а против хозяйки квартиры завели уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в новогоднюю ночь были задержаны порядка двух тысяч мигрантов, имеющих проблемы с документами. Также стало известно, что МВД подготовило законопроект, исключающий возможность для мигранта легализовать свой правовой статус в России через фиктивный брак.