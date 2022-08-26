В Челябинске у жившего месяц в аэропорту Хатико нашелся хозяин Живший в аэропорту Челябинска пес обрел хозяев

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В аэропорту имени Курчатова в Челябинске около месяца жил пес, ожидавший своего хозяина. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что сегодня, 26 августа, питомец обрел семью.

Как рассказали представители аэропорта, в конце июля у них в окрестностях терминала внутренних воздушных линий поселился лохматый пес, которому сразу же дали кличку Хатико. Среди сотрудников ходила легенда, что за собаку отказались платить хозяева, летевшие в Махачкалу, и теперь питомец живет здесь. Работники аэропорта в течение месяца подкармливали пса и искали ему новый дом.

Благодаря тому, что история впечатлила журналистов, она получила широкую огласку, и псу нашли семью. Оказалось, что он вовсе не брошенная сирота, а потерявшийся питомец.

Хозяева рассказали, что пса зовут Бим, он жил в поселке рядом с аэропортом. Однажды питомец отправился с главой семьи на покос и в какой-то момент заблудился. Добраться до дома он не смог, поэтому прибился к аэропорту.

Мы еще раз благодарим всё журналистское сообщество за огласку, за неравнодушное отношение! Все-таки собака должна жить дома, а не в аэропорту, — добавили в пресс-службе.

Однако, когда семья приехала забирать Бима, он не пошел в машину, рассказала челябинский зооволонтер Юлия Митюгова в своем Telegram-канале «Вирджиния Woof». Как ей объяснила невестка владельца собаки Аннк Банникова, пес «старенький», ему уже 11 лет и он мог забыть свою семью.

Ощущение, что с головой что-то случилось, почти не узнает. Он старенький уже, ему 11 лет. Сегодня муж со свекром заберут, — пояснила Банникова.

Ранее стало известно, что бездомная собака спасла солдата ДНР от гранаты с беспилотника. Пес заградил собой хозяина и принял часть осколков на себя. Мужчина перенес 11 операций и 30 переливаний крови, но остался жив.