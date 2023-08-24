В Челябинске создали зубы, способные выдержать нагрузку более тонны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинские предприниматели наладили производство зубных имплантатов из нанотитана, сообщает KP.RU. Как рассказали в беседе с изданием топ-менеджеры компании-производителя Дмитрий Голубев и Василий Дюрягин, изделия создаются по собственной технологии из собственных материалов, что особенно важно в условиях западных санкций.

Как рассказал Дмитрий Голубев, первую продукцию предприятие сертифицировало и вывело на рынок в 2019 году. Сегодня, когда санкции ужесточаются, стоматологи активно переходят на отечественные решения и материалы, поэтому спрос на челябинские имплантаты растет при том, что цены на них компания держит на уровне 2019 года.

Мы делаем имплантаты из нанотитана — материала, разработанного еще в начале 2000-х годах российскими учеными.<...> Нанотитан, по сравнению с обычным применяемым в медицине титановым сплавом, существенно выше прочность на разрыв — 1200 МПа вместо 720 Мпа. Если простыми словами, то чтобы сломать такой имплантат, нужно приложить усилие почти в полторы тонны, — пояснил Голубев.

По словам Василия Дюрягина, технологически изделия ничем не отличаются от продукции швейцарских или корейских производителей, но преимущество в прочности титана позволяет прощать ошибки нерадивых врачей.

Если говорить о сроке службы, то мы, как и все другие производители имплантатов, даем гарантию в десять лет — таково требование законодательства. Когда коллеги говорят о «пожизненной гарантии» — это уже больше маркетинг, но мы, конечно, можем заменить имплантат в случае возникновения каких-либо проблем на любом сроке, — добавил производитель.

Предприниматели также поделились планами по выходу на более активное участие в госзакупках, а также на внешние рынки, в том числе белорусский и индийский.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская рассказала, что длительное отсутствие во рту зуба после удаления или выпадения может стать причиной возникновения проблем с пищеварительной системой и позвоночником. По ее словам, при недостаточно тщательном пережевывании пищи из-за нехватки зубов происходит повышенная нагрузка на ферментативную систему желудка, приводящая к дефициту питательных веществ.