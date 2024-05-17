В Челябинске семью инвалидов выгнали из квартиры на лестничную клетку Появилось видео с выгнанными из квартиры челябинцами с инвалидностью

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Семья с инвалидностью оказалась на лестничной клетке по решению приставов в Челябинске. Пара сама рассказала подробности случившегося на видео, которое представил Telegram-канал 31tv.ru.

Натурально вышвырнули за дверь. И, вот, сосед по площадке простынку дал, — поделился мужчина.

Жена инвалида отметила, что ее толкнули и она улетела в угол, после чего начала терять сознание. Пенсионерка вспомнила, как подступила тошнота. Однако ее отказались пустить в ванную комнату.

Пенсионер добавил, что квартира, со слов приставов, переходит в собственность банка. Пара возмутилась, вопрошая, на каком основании было принято соответствующее решение. Квартира, по словам мужчины, оплачена. Супруги провели на лестничной клетке сутки.

Жительнице Челябинска ранее прислали тело чужого человека вместо отца, который скончался на отдыхе на Кубе. Дочь умершего призналась, что священники уверяли ее в возможности изменений тела в результате бальзамирования. Женщина заявила о состоянии шока. Родственники задавали ей вопросы, почему покойный так не похож на ее отца. Близкие заметили это во время похорон. Через пару дней с подругой отца связалось посольство Канады. Оказалось, что труп гражданина этой страны отправили в Челябинск. В Канаду транспортировали тело россиянина.