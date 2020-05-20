В Челябинске признали экономически выгодной мойку дорог в дождь

https://static.news.ru/photo/e1498464-9a92-11ea-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН«Москва»

Мэрия Челябинска назвала экономически выгодной мойку дорог в дождь. Так местные власти отреагировали на возмущение горожан, которые в социальных сетях выразили недовольство работой коммунальщиков, которые из спецмашин мыли дороги в разгар ливня.

В горадминистрации в ответ на это заверили: всё делается по эффективной и проверенной технологии, передаёт 74.ru.

Мыть дороги во время дождя эффективно и даже экономически выгодно! Дождь, каким бы сильным он ни был, лишь прибивает пыль. Но при этом во время дождя грязь размокает, и вот тогда её гораздо легче смыть сильной струёй воды, — цитирует издание разъяснение пресс-службы мэрии.

Ранее в лесу под Челябинском были замечены около полусотни новых автомобилей Toyota Camry, на которых до этого никто не ездил. Оказалось, что машины появились в этом месте около полугода назад.

Как писал NEWS.ru, транспорт 120 млн рублей был приобретён для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске. Однако мероприятия не состоялись.