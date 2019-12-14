Полиция начала проверку по факту нападения на жителя Челябинска его собаки. Мужчина был сильно пьян.
Со слов очевидцев, он пошёл выгуливать своего бойцовского пса. На улице животное стало агрессивным и покусало хозяина. В результате его увезли в больницу.
Данное сообщение было зарегистрировано полицией. На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции «Тракторозаводский», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее следователи проверяли информацию СМИ о нападении стаи бродячих собак на ребёнка в Смоленске. Инцидент произошёл в парке «Соловьиная роща» 2 ноября. Женщина вместе с семилетним сыном, подругой и её маленькой дочерью были на прогулке, когда их окружили бездомные собаки. Животные укусили мальчика за ногу и порвали куртку, писал NEWS.ru.
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