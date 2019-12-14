https://static.news.ru/photo/a3887a02-1f29-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция начала проверку по факту нападения на жителя Челябинска его собаки. Мужчина был сильно пьян.

Со слов очевидцев, он пошёл выгуливать своего бойцовского пса. На улице животное стало агрессивным и покусало хозяина. В результате его увезли в больницу.

Данное сообщение было зарегистрировано полицией. На место происшествия осуществлялся выезд, были опрошены жильцы. По данному факту проводится проверка в отделе полиции «Тракторозаводский», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Ранее следователи проверяли информацию СМИ о нападении стаи бродячих собак на ребёнка в Смоленске. Инцидент произошёл в парке «Соловьиная роща» 2 ноября. Женщина вместе с семилетним сыном, подругой и её маленькой дочерью были на прогулке, когда их окружили бездомные собаки. Животные укусили мальчика за ногу и порвали куртку, писал NEWS.ru.