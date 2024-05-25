В Челябинске мужчины устроили драку со стрельбой из-за девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной конфликта могла стать девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить драку, также слышны звуки выстрелов.

Конфликт между группой парней, предварительно, произошел из-за девушки. В больницу никто из участников не обращался, — уточнил собеседник.

Отмечается, что сотрудники полиции оперативно установили личности всех участников конфликта. Их доставили в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее 59-летний рецидивист открыл стрельбу из окна своей квартиры в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сначала он в ходе бытового конфликта в магазине ранил из травматического пистолета человека, после чего ушел к себе на съемную квартиру. Когда к дому прибыл СОБР, злоумышленник начал стрелять по ним. В итоге преступник был нейтрализован.

Очевидцы показали видео ликвидации стрелка. На кадрах видно, как боец спецназа, находясь на балконе соседней квартиры, произвел выстрел снарядом, похожим на светошумовую гранату. После этого сотрудники силовых структур штурмом взяли квартиру.