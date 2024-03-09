В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара, в который его не пустили

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В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара, в который его не пустили, передает «74.ru». Пострадавшая — промоутер заведения Ирина Сердюк — рассказала порталу, что находилась у входа в бар, когда охрана отказала местному жителю во входе. Ей показалось, что агрессор был не в адекватном состоянии.

Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но ему ответила: «Мужчина, я вам не подруга, чтобы со мной так разговаривать». Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы, — рассказала девушка.

Медики диагностировали пострадавшей перелом носа со смещением. Сотрудница бара обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители сообщили, что после проверки и установления степени причинения вреда здоровья будет принято процессуальное решение.

Ранее в популярном баре Екатеринбурга произошла драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Также участники конфликта начали бросаться в персонал и других клиентов стаканами и бутылками. Сотрудники и гости заведения, не участвующие в драке, спрятались от дебоширов на кухне. Об огнестрельных ранениях никто не сообщил, однако в одного из сотрудников попали осколки брошенной посуды.