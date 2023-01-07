В Челябинске женщина убила 10-летнюю дочь и покончила с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске 36-летняя женщина убила десятилетнюю дочь, а после совершила суицид, сообщает 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тела 6 января обнаружил 18-летний сын погибшей и обратился в полицию.

По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

3 января стало известно о гибели младенца в Москве. По предварительным данным, его убила 30-летняя мать.

Ранее в Екатеринбурге мать убила троих детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что в момент совершения преступления она была под действием наркотических веществ. Свою вину женщина признала частично.