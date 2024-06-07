В Челябинске машину учителя обстреляли после экзамена в гимназии

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В Челябинске под обстрел попал автомобиль учителя возле гимназии на улице Кирова, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев. Женщина садилась в припаркованную у учебного учреждения машину после того, как приняла экзамен. Местные жители отмечают, что стрельба во дворе велась еще вчера.

Вероятнее всего, стреляли из пневматики, но из очень мощной. Вызвали полицию, и нам сказали, что вчера там же стреляли по людям. У девушки шоковое состояние, — рассказал очевидец.

Очевидцы предполагали, что стрельбу во дворе ведет кто-то из жителей дома напротив гимназии. В этот раз учителю чуть не прострелили голову.

Машина стояла задней частью к жилому дому. Скорее всего, стреляли оттуда. Первое попадание было со стороны водителя на уровне головы. Насчитали две пробоины, хотя, может, и больше. Просто педагог сразу не поняла, что происходит, — рассказал местный житель.

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