В Челябинске избили подавшего в суд на депутата адвоката

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске неизвестные избили адвоката Николая Кошмана, подавшего в суд на местного депутата Алексея Денисенко с требованием лишить его мандата за сокрытие активов супруги за рубежом, сообщает 74.ru. Жена Кошмана Снежана рассказала, что на ее мужа напали рано утром, когда он вышел из дома на работу. По ее словам, сейчас он в больнице, у него черепно-мозговая травма, перелом руки и раздроблена челюсть. Супруга правозащитника сообщила, что на него напали около 7 часов утра у подъезда дома на улице Энгельса.

Их было двое, первый сказал ему: «Здравствуйте, извините», а второй сзади ударил чем-то тяжелым по шее, голове, лицу. Пытались сломать ноги, руки. Николай звал на помощь, я услышала, вышла на балкон, стала кричать на них, они убежали. Оба были в капюшонах, высокие. Камер у нас, к сожалению, на домофоне нет, — сказала супруга адвоката.

После произошедшего Снежана сразу вызвала скорую помощь и написала заявление в полицию. Она подозревает, что нападение на мужа связано с его профессиональной деятельностью. Помимо тяжбы с депутатом, Кошман защищает истцов в деле о строительстве дороги в Еткульском районе.

Он адвокат, у него много административных дел. Уголовные он не ведет. Занимается делами, связанными с депутатом Алексеем Денисенко и администрацией Еткульского района, — уточнила женщина.

Заявление о нападении зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», сообщили изданию «Подъем» в региональном управлении МВД.

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