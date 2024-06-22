В Челябинске итальянцы закончили судиться из-за пиццы

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Владельцы ресторанов в Челябинске, итальянцы Луиджи Подди и Гаэтано Дзамбито, пришли к мировому соглашению по делу о запрете использования товарного знака из-за восьмиконечной пиццы, которую готовят оба заведения, передает 74.RU. По данным портала, речь идет о пиццериях «Подди Пицца» и «Моццарелла».

Согласно настоящему мировому соглашению, ответчику не требуется лицензионного договора или иного согласия истца на производство любой восьмиконечной пиццы в том случае, если ее края будут наполнены твороженным сыром, или рикоттой, или иными ингредиентами, за исключением помидоров, — говорится в определении суда.

При этом Гаэтано Дзамбито пообещал не использовать для восьмиконечной пиццы название «Липен». Исключительные права на это словесное обозначение принадлежат Луиджи Подди.

Ранее российскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» Роспатент не дал зарегистрировать марку абсента «Шаман» из-за псевдонима певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Коллегия Палаты по патентным спорам сочла отказ обоснованным, поскольку «заявленное обозначение является сценическим именем артиста и совпадение могло бы ввести в заблуждение покупателей».