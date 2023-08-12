В Челябинске двое мужчин в упор выстрелили парню в голову из ракетницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин в масках выстрелили из ракетницы в молодого человека, который сидел на лавке у многоквартирного дома в Челябинске, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.

Инцидент произошел в Ленинском районе города в темное время суток. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, двое мужчин подошли к третьему, пряча руки в карманах. После непродолжительного диалога они вынули ракетницы, выпустив два снаряда. От одного пострадавший увернулся, второй попал ему в голову.

Ранее в Челябинской области выходец из Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло напал на участника спецоперации. Инцидент произошел в кафе, где нападавший назвал военного агрессором, а затем ударил его и сбежал.

Медики сначала отказались принять пострадавшего в стационар, заявив, что тот всего лишь пьяный и спит, но к утру мужчина не проснулся. В итоге его вновь доставили в больницу, где диагностировали гематомы головного мозга и перелом костей черепа, после чего ему сделали операцию и ввели в искусственную кому.

Кароматулло объявили в розыск. Против него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.