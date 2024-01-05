В российском регионе девушка вылила кастрюлю кипятка на гостей В Челябинске девушка облила кипятком гостей за то, что те взорвали дымовую шашку

В Челябинске во время посиделок на квартире хозяйка – 21 летняя девушка, вышла к гостям с кастрюлей и плеснула кипятком прямо в лицо одному из парней, сообщает «КП-Челябинск». Отмечается, что тот перед этим бросил на кухню дымовую шашку.

Парень получил ожоги второй степени и волдыри по всему телу. Издание сообщает, что перед самым инцидентом приезжали полицейские, которые оштрафовали хозяйку по статье «Нарушение покоя граждан и тишины». Теперь они проверяют историю с кипятком и ожогами.

Соседи девушки рассказали, что та получила квартиру, как сирота, живет одна и сейчас ведет аморальный образ жизни. При этом, на замечания не реагирует.

16 октября жителя Петербурга доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами лица. 23-летний пациент рассказал, что в него плеснули кипятком. При этом мужчина не смог сказать, где произошел инцидент и кто это сделал.

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