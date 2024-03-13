В Чехове ФСБ накрыла организованную иностранцами нарколабораторию ФСБ РФ задержала трех граждан Армении по делу о производстве наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали трех граждан Армении, которые организовали лабораторию по производству и распространению запрещенных веществ, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Правоохранители изъяли не менее 86 килограммов мефедрона, оборудование и разные химвещества.

На территории городского округа Чехов Московской области проведена операция по пресечению деятельности преступной группы, сформированной из числа граждан Республики Армения, специализировавшихся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарколаборатория вела деятельность в интересах нескольких нелегальных интернет-магазинов. Следственное управление ведомства возбудило и расследует уголовное дело по данному факту, участников преступной группы заключили под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее правоохранители Ленинградской области нашли крупную нарколабораторию в поселке Глажево. Производством мефедрона в заброшенном доме занимались 37-летний и 40-летний местные жители, последний был ранее судим за хулиганство и нарушение ПДД. В отношении их возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.