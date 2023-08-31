В Чечне запретили снимать свадьбы за «рамками этических норм»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муфтият Чечни официально запретил фото- и видеосъемки свадеб, которые не соответствуют менталитету народа республики, сообщает в Telegram Духовное управление мусульман (ДУМ) региона. Также жителям Чечни запретили делиться фотографиями и видеозаписями со свадеб в интернете.

В основе при проведении свадебного торжества, будь то свадьба в ресторане или дома, должен быть чеченский менталитет. Любые нововведения, не соответствующие чеченским адатам, фото- и видеосессии, выходящие за рамки этических норм, и более того, их последующее распространение в социальной сети и мессенджерах запрещается, — говорится в обновленном своде правил проведения свадеб в Чечне.

Согласно новым правилам, также увеличивается размер калыма с 50 до 80 тысяч рублей, стоимость выкупа невесты же составит 10 тысяч рублей. Жениху, свекру и свекрови по-прежнему будет запрещено дарить дорогостоящие подарки.

Как заявили РИА Новости руководители мусульманских организаций России, проведение пышных свадеб не соответствует нормам ислама, поскольку расточительство считается большим грехом. По словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, дорогие подарки также заставляют граждан брать кредиты, которые потом могут перейти по наследству родственникам.

Пышные свадьбы толкают людей брать кредиты, которые потом всей родней нужно закрывать с бешеными процентами. Спрашивается: зачем? К чему дарить бриллианты, шубы и дорогие машины, если все это закредитовано? [Глава Чечни] Рамзан Кадыров абсолютно прав — надо возвращаться к своим корням и быть скромнее, — считает Бердиев.

Кадыров поручил разработать новые нормы, так как прошлые, по его словам, были абсурдными и в корне противоречащими религии и национальным обычаям. Глава региона отметил, что люди стали заложниками нововведений, которые привели к существенному росту расходов на организации.

При этом Кадыров отметил, что республике удалось избавиться от такого явления, как кража невесты. Как заявлял ранее председатель Духовного управления мусульман Чечни Султан Мирзаев, подобная практика противоречит местным обычаям и порождает конфликты между семьями.