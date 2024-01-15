В Чечне задержали подозреваемого в убийстве отца на глазах у ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чечне задержан подозреваемый в убийстве мужчины на глазах у его ребенка, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ. На допросе он признался в содеянном.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 30-летний житель города Гудермеса, который в ходе допроса дал признательные показания, что совершил убийство из-за неприязненных отношений к убитому, — говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы.

Как сообщалось ранее, убийство было совершено днем 14 января. Жертвой стал 55-летний житель села Воскресеновское. Нападение было совершено во дворе его дома. Злоумышленник нанес ему множественные ранения ножом, снимая происходящее на камеру. В кадр попал мальчик, находившийся в том же дворе. Его нападавший не тронул. После расправы мужчина выбежал со двора, где произошло преступление, сел в машину и уехал.