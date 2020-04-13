В Чечне ввели двухчасовые пропуска для поездок в магазин

https://static.news.ru/photo/18e78396-7d9a-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Чечни обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.

Для минимизации количества одновременного нахождения на улицах населения республики разрешённые часы поделены на чётные и нечётные дни. В воскресенье ограничено любое передвижение, — пояснил в прямом эфире в Instagram спикер парламента Магомед Даудов, возглавляющий республиканский оперативный штаб.

Даудов ещё раз призвал население соблюдать режим самоизоляции. Он подчеркнул, что другого пути остановить распространение коронавируса нет.

В Чечне диагноз COVID-19 подтвердился у 49 человек, от болезни скончались пятеро. Власти региона ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса. В стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля.

В ряде регионов начали вводить пропуска для выхода из дома. В Москве такая система заработает с 15 апреля и пока будет распространяться только на тех, кто решит передвигаться по городу на транспорте — как личном, так и общественном, писал NEWS.ru.