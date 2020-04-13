В Чечне временно запретили бракосочетания по мусульманским канонам

https://static.news.ru/photo/64eab324-7dab-11ea-b368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Чечне пандемия коронавируса привела к тому, что было временно приостановило совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам.

Муфтий Салах-Хаджи Межиев сделал заявление, что бракосочетание по шариату официально приостановлено из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, — передаёт ТАСС.

Отмечается, что в республике по воскресеньям выходить из дома совсем запрещено, а для покупок продуктов и лекарств введён специальный режим.

Ранее NEWS.ru писал, что московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. Из-за коронавируса церемонию могут посетить не более пяти человек.