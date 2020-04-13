В Чечне временно запретили бракосочетания по мусульманским канонам

В Чечне пандемия коронавируса привела к тому, что было временно приостановило совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам.
Муфтий Салах-Хаджи Межиев сделал заявление, что бракосочетание по шариату официально приостановлено из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, — передаёт ТАСС.
Отмечается, что в республике по воскресеньям выходить из дома совсем запрещено, а для покупок продуктов и лекарств введён специальный режим.
Ранее NEWS.ru писал, что московские ЗАГСы ограничили количество присутствующих на бракосочетаниях. Из-за коронавируса церемонию могут посетить не более пяти человек.
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