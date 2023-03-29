В Чечне возбудили уголовное дело после ликвидации двух боевиков СКР возбудил уголовное дело после ликвидации двух боевиков в Гудермесе

Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов в чеченском городе Гудермесе, сообщается на сайте ведомства. Нападавшие открыли стрельбу по сотрудникам при исполнении, после чего были ликвидированы ответным огнем.

Перестрелка произошла ночью 28 марта. Сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из домов в Гудермесе находятся вооруженные люди. Обнаружив их, стражи порядка потребовали сложить оружие. Преступники открыли огонь, полицейские стали стрелять в ответ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве подчеркнули, что нападавшими были двое местных жителей 60 и 34 лет. У них были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что четверо сотрудников спецполка имени Кадырова получили ранения при перестрелке с боевиками в Гудермесе. Вечером 28 марта двух подозрительных мужчин заметили у дома на улице Ахриева.

Позже в официальном Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова появилась информация о том, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников. Глава Чечни пояснил, что злоумышленники отказались сдаваться и совершили попытку скрыться. Он добавил, что никто из сотрудников силовых структур, а также гражданских лиц не пострадал. По его словам, «Гудермес живет спокойной жизнью».