В Чечне решили обеспечить «информационную безопасность СМИ»

Власти Чечни займутся обеспечением информационной безопасности всех ресурсов республиканских СМИ и ведомств после поручения главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.
Состояние сайтов и аккаунтов подведомственных министерству учреждений было проанализировано заместителем Дудаева Ибрагимом Мустапевым. После этого власти республики решили внедрить в кратчайшие сроки «технологии информационной защиты».
Сотрудники республиканских СМИ посетят обучающие семинары, чтобы повысить свою квалификацию в сфере IT-технологий. Дудаев назвал эту задачу приоритетной,
Основная задача — привести работу организаций в соответствие со всеми требованиями законодательства и обеспечить прозрачность их деятельности, — подчеркнул министр.
По его словам, будет проведена проверка подведомственных СМИ и учреждений на возможные ошибки и недочёты.
NEWS.ru писал, что Рамзан Кадыров назначил свою дочь первым заместителем министра культуры республики. По его словам, Айшат Кадырова имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, несмотря на молодой возраст.
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