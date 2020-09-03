В Чечне решили обеспечить «информационную безопасность СМИ»

https://static.news.ru/photo/e7a3ba2e-edde-11ea-896c-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

Власти Чечни займутся обеспечением информационной безопасности всех ресурсов республиканских СМИ и ведомств после поручения главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

Состояние сайтов и аккаунтов подведомственных министерству учреждений было проанализировано заместителем Дудаева Ибрагимом Мустапевым. После этого власти республики решили внедрить в кратчайшие сроки «технологии информационной защиты».

Сотрудники республиканских СМИ посетят обучающие семинары, чтобы повысить свою квалификацию в сфере IT-технологий. Дудаев назвал эту задачу приоритетной, сообщает «Интерфакс».

Основная задача — привести работу организаций в соответствие со всеми требованиями законодательства и обеспечить прозрачность их деятельности, — подчеркнул министр.

По его словам, будет проведена проверка подведомственных СМИ и учреждений на возможные ошибки и недочёты.

NEWS.ru писал, что Рамзан Кадыров назначил свою дочь первым заместителем министра культуры республики. По его словам, Айшат Кадырова имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, несмотря на молодой возраст.