В Чечне проводится проверка в отношении бабушки, связавшей внука Прокуратура Чечни начала проверку в отношении бабушки, связавшей своего разбаловавшегося внука

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Распространившееся в Сети видео из Чечни, на котором женщина за кадром ругает сидящего на стуле связанного ребенка, заинтересовало республиканскую прокуратуру, сообщает KP.RU. Как уточняет издание, судя по всему, на видеозаписи бабушка ругает родителей мальчика за его ненадлежащие воспитание.

Вот так будет сидеть твой сын, знай это: целый день без еды и без воды! — перевели слова женщины в социальных сетях.

По словам женщины, ей пришлось пойти на такую меру из-за поведения внука. Согласно переводу, она говорит, что ребенок перерыл все в огороде, сломал саженцы, ломает все вещи и сильно балуется. Женщина заявила, что раз родители не смогли воспитать мальчика сами, она возьмет этот процесс в свои руки. Видео, отправленное отцу ребенка, попало в соцсети, вызвав общественный резонанс.

Прокурором республики Арсаном Адаевым организована проверка по распространенному в социальных сетях видеоролику, свидетельствующему о применении к малолетнему недозволенных методов воспитания, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как добавили в ведомстве, вся информация будет проверена, после чего сотрудники прокуратуры определят, соблюдались ли обязанности по содержанию и воспитанию ребенка. Есть вероятность заведения уголовного дела.

Ранее в Ростовской области завершилось следствие по делу супружеской пары, обвиняемой в жестоких истязаниях пяти приемных детей. 52-летний мужчина и 42-летняя женщина уже год находятся в СИЗО и скоро предстанут перед судом.