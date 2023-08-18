В Чечне признали, что сын Кадырова избил активиста Журавеля Министр нацполитики Чечни Дудаев признал, что Журавеля избил Адам Кадыров

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев в Telegram признал, что активиста Никиту Журавеля в СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. По словам Дудаева, Журавель посягнул на чувства миллиардов мусульман по всему миру, а Адам Кадыров защищал свои религиозные чувства и обычаи.

Когда Адам Кадыров и Никита Журавель остались наедине, он избил его. Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи, — сообщил Дудаев в видеообращении.

Ранее омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о проверке информации о том, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам избил арестованного жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его словам, молодой человек подал заявление на имя уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Депутат ГД Адам Делимханов заявил, что поступок Адама Кадырова является очень гуманным. По его мнению, активист заслуживает «самого жесткого наказания». Депутат назвал сына Кадырова патриотом и борцом за справедливость. В свою очередь глава парламента Чечни Магомед Даудов также заявил о правильности поступка Адама Кадырова. Даудов подчеркнул, что 15-летний сын Рамзана Кадырова готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило.