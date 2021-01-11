В Чечне появится мечеть имени Рамзана Кадырова

https://static.news.ru/photo/fe4b3cf0-53f2-11eb-bb73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которая будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», решение построить мечеть в честь Кадырова было принято по многочисленным просьбам жителей, сам руководитель республики был против этой идеи. Однако его соратники, духовенство и общественность убедили его увековечить таким способом своё имя.

По их мнению, Кадыров «благодаря своим высоким морально-нравственным принципам и безграничному милосердию уже давно заслуживает того, чтобы его имя носила святыня».

Мечеть будет рассчитана на две тысячи прихожан. Курировать стройку поручено помощнику главы Чечни Амруди Эдильгириеву.

В настоящее время в Грозном главная Соборная мечеть с названием «Сердце Чечни» носит имя отца Рамзана Кадырова — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме того, более 340 улиц в чеченских городах и сёлах названы в честь Рамзана Кадырова и его родственников. Больше всего улиц названо в честь отца Кадырова, также есть улицы в честь его матери и дедушки.

Ранее в Грозном открылся единственный в России храмовый комплекс, включающий мечеть и православную церковь. Храмовый комплекс разместили на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. При этом церковь названа именем преподобного князя Даниила Московского. Мечеть носит имя ветерана ВОВ, Героя СССР Мовлида Висаитова. Оба храма рассчитаны на 200 человек, писал NEWS.ru.