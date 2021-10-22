В Чечне подарили автомобили двум новым обладателям краповых беретов
Александр Чеков
Александр Чеков
18:34, 22 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Командиры чеченских спецподразделений Анзор Бисаев и Сайди Лорсанкаев получили автомобили Mercedes от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, передаёт РИА Новости.
Командир ОМОН УФСВНГ РФ по Чеченской Республике Бисaев и командир ГБР СОБР «Терек» управления Росгвaрдии по региону, подполковник полиции Лорсaнкаев стали обладателями краповых беретов, пройдя квалификационные испытания на базе учебного центра Росгвардии «Тамбукaн» Ставропольского края.
Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вручил Анзору Бисаеву и Сайди Лорсанкаеву автомобили, — сообщил Дудаев.
Министр заявил, что краповый берет - высший символ доблести воина спецназа и офицеры доказали, что они их заслуживают.
Ранее в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: появилась информация, что выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка, а бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством.
Официальный представитель Росгвардии опроверг эту информацию.