В Чечне подарили автомобили двум новым обладателям краповых беретов

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Ещё три региона России вводят локдауны в связи с ростом заболевания коронавирусом. В Воронежской области он вводится с 25 октября по 7 ноября, в Саратовской — с 27 октября, а в Оренбуржье с 30 октября. Об этом говорится на сайтах региональных правительств.

В Воронежской области на время нерабочих дней приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории торговых центров, супермаркетов, складов, ярмарок, рынков. Исключения делаются только для аптек, продовольственных магазинов,...