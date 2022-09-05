В Чечне поблагодарили Кадырова за вклад в развитие республики Чеченский министр Дудаев поблагодарил Кадырова за вклад в развитие республики

Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Чеченский министр по внешним связям и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале поблагодарил главу региона Рамзана Кадырова за вклад в развитие республики. Дудаев отметил, что благодаря Кадырову, о чеченцах «больше не говорят как о бандитах и террористах».

За годы его руководства регионом чеченский народ вспомнил свое истинное предназначение, свою героическую сущность и умение жить всем в пример. Благодаря Рамзану Ахматовичу больше никто не говорит о нас как о бандитах и террористах. Он за короткий срок переломил стереотип, который мировые институты навязывали нам десятилетиями, — написал Дудаев.

3 сентября Кадыров заявил, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. Он опубликовал видео, на котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы Чеченской Республики уже 15 лет.

В этой связи политолог Сергей Марков предположил, что Кадыров идеально бы смотрелся на посту генерал-губернатора всех взятых под контроль ВС РФ территорий Украины после их присоединения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кадыров в настоящее время продолжает руководить вверенным ему регионом. Сообщения о его уходе никак не материализовались.