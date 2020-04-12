В Чечне от коронавируса умерли пять человек

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Число скончавшихся пациентов с подтверждённым коронавирусом в Чечне достигло пяти. Об этом 12 апреля заявил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Летальный исход — у пяти человек. Это, в основном, люди старше 70 лет. Самой молодой из них — 63 года. У всех в наличии большое количество сопутствующих заболеваний, — сообщил глава ведомства в прямом эфире ЧГТРК «Грозный».

По его словам, на 12 апреля в республике официально подтверждены 49 случаев заражения COVID-19. Ситуация на сегодняшний день «развивается по нарастающей».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чечне с 5 апреля введён режим полной изоляции. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.